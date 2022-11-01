Побила доньку: мешканку Харківщини можуть позбавити батьківських прав

Мешканка Харківської області побила свою 15-річну доньку. За це жінку можуть позбавити батьківських прав.

Під час сварки жінка побила дівчинку. Та прибігла до подружки та розповіла, що сталося. Батьки подруги повідомили про подію в поліцію та викликали швидку, яка доправила дівчинку до лікарні, розповіли у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Дівчинку вилучили із сім’ї, а 35-річну горе-матір притягнули до адміністративної відповідальності за домашнє насильство за статтями 184 та 173-2 КУпАП. Вирішується питання позбавлення батьківських прав.