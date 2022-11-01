Расстрел авто на Харьковщине: свидетели рассказали подробности (сюжет)

Российские оккупанты в Изюме расстреляли авто с тремя гражданскими. Это произошло еще весной, однако возможность задокументировать очередное преступление у следователей появилась только после деоккупации города. Сейчас Нацполиция собирает доказательства, значительную помощь в этом оказывают местные жители, которые были свидетелями преступления, хоронили останки жертв и сняли видео с места на следующий день после трагедии.

Это видео жители Изюма сняли на следующий день после трагедии. 7 марта в город заезжала колонна российской техники, а навстречу выехала машина с гражданскими. Внутри находилось трое мужчин — отец с сыном 46-ти и 20-ти лет, а также их 56-летний знакомый.

Тимур Тертышный, заместитель начальника Изюмского районного управления Нацполиции

Колонной российской техники, которая захватывала Изюм, был расстрелян автомобиль Ford Transit.

Микроавтобус сгорел, а трое мужчин погибли на месте. Позже их знакомые прикопали останки погибших на заброшенном кладбище, говорят местные жители.

местный житель

На тот момент они пособирали только кости, потому что были постоянные обстрелы. Те, что крупные кости пособирали, там черепа, грудные клетки и так далее. Все мелкие кости мы дособирали уже потом, это было число примерно 15-20 марта.

Тогда оставшиеся мелкие кости прикопали во дворе погибших. Интенсивные обстрелы города не позволяли организовать процесс захоронения полноценно. По словам местных, это удалось только в августе. Тогда останки достали из земли и провели захоронение на другом кладбище. Все собранные кости положили в одну могилу.

Тимур Тертышный, заместитель начальника Изюмского районного управления Нацполиции

Сейчас, чтобы идентифицировать тела, мы проводим осмотр места происшествия, будет проведено исследование, отобраны образцы ДНК и установлены, если возможно, причины смерти.

Местные рассказывают, что расстрелянное авто несколько дней стояло на улице, потом оккупанты оттащили его танком и сбросили с моста. На месте преступления работают следователи.