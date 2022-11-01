Розстріл авто на Харківщині: свідки розповіли подробиці (сюжет)

Російські окупанти в Ізюмі розстріляли авто із трьома цивільними. Це сталося ще навесні, проте можливість задокументувати черговий злочин у слідчих з’явилася лише після деокупації міста. Зараз Нацполіція збирає докази, значну допомогу в цьому надають місцеві жителі, які були свідками злочину, ховали рештки жертв і зняли відео з місця на наступний день після трагедії.

Це відео мешканці Ізюма зняли на наступний день після трагедії. 7 березня в місто заїжджала колона російської техніки, а назустріч вихала машина з цивільними. Всередині знаходилося троє чоловіків – батько з сином 46-ти та 20-ти років, а також їхній 56-річний знайомий.

Тимур Тертишний, заступник начальника Ізюмського районного управління Нацполіції

Колоною російської техніки, яка захоплювала Ізюм, був розстріляний автомобіль Ford Transit.

Мікроавтобус згорів, а троє чоловіків загинули на місці. Пізніше їхні знайомі прикопали рештки загиблих на покинутому кладовищі, кажуть місцеві мешканці.

місцевий мешканець

На той момент вони пособирали тільки кості, бо були постійні обстріли. Ті, що крупні кості пособирали, там черепа, грудні клітини й так далі. Усі малі кості ми дособирували вже згодом, це було число приблизно 15-20 березня.

Тоді малі кістки, що залишилися, прикопали на подвір’ї загиблих. Інтенсивні обстріли міста не дозволяли організувати процес поховання повноцінно. За словами місцевих, це вдалося тільки в серпні. Тоді рештки дістали із землі та провели захоронення на іншому цвинтарі. Усі зібрані кістки поклали в одну могилу.

Тимур Тертишний, заступник начальника Ізюмського районного управління Нацполіції

Зараз, щоб ідентифікувати тіла, ми проводимо огляд місця події, буде проведено дослідження, відібрані зразки ДНК і встановлення, якщо можливо, причин смерті.

Місцеві розказують, що розстріляне авто декілька днів стояло на вулиці, потім окупанти відтягнули його танком і скинули з мосту. На місці злочину працюють слідчі.