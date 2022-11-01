В Харькове полностью восстановили работу метро
Поезда вновь ездят и на Холодногорско-заводской линии метро.
«Движение Холодногорско-заводской линии Харьковского метрополитена возобновлено. К этому времени интервалы движения поездов по линиям метрополитена будут временно составлять 20 минут», — сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».
Там также предупредили, что из-за нестабильного энергоснабжения временные трудности в работе метро возможны и в дальнейшем. Харьковчан просят отнестись с пониманием к происходящему.
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Напомним, движение поездов в метро в Харькове остановилось около 8:40 утра 1 ноября. Первыми возобновили работу Салтовская и Алексеевская линии — примерно через час после остановки. В метрополитене изначально не сообщили о причинах ЧП, однако в городе отметили перепады напряжения в электросети. 31 октября после утреннего ракетного обстрела метро в Харькове остановилось надолго — полностью его работу восстановили только к вечеру.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 10:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезда вновь ездят и на Холодногорско-заводской линии метро".