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У Харкові повністю відновили роботу метро

Суспільство 10:50   01.11.2022
Оксана Горун
У Харкові повністю відновили роботу метро

Потяги знову їздять і на Холодногірсько-заводській лінії метро.

“Рух Холодногірсько-заводської лінії Харківського метрополітену відновлено. На цей час інтервали руху поїздів лініями метрополітену тимчасово становитимуть 20 хвилин”, – повідомили в пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.

Там також попередили, що через нестабільне енергопостачання тимчасові труднощі в роботі метро можливі й надалі. Харків’ян просять поставитися з розумінням до того, що відбувається.

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    • Нагадаємо, рух поїздів у метро в Харкові зупинився близько 8:40 ранку 1 листопада. Першими відновили роботу Салтівська та Олексіївська лінії – приблизно через годину після зупинки. У метрополітені спочатку не повідомили про причини НП, проте в місті відзначили перепади напруги в електромережі. 31 жовтня після ранкового ракетного обстрілу метро в Харкові зупинилося надовго – повністю його роботу відновили лише надвечір.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 10:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потяги знову їздять і на Холодногірсько-заводській лінії метро".