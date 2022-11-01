У Харкові повністю відновили роботу метро

Потяги знову їздять і на Холодногірсько-заводській лінії метро.

“Рух Холодногірсько-заводської лінії Харківського метрополітену відновлено. На цей час інтервали руху поїздів лініями метрополітену тимчасово становитимуть 20 хвилин”, – повідомили в пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.

Там також попередили, що через нестабільне енергопостачання тимчасові труднощі в роботі метро можливі й надалі. Харків’ян просять поставитися з розумінням до того, що відбувається.

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Нагадаємо, рух поїздів у метро в Харкові зупинився близько 8:40 ранку 1 листопада. Першими відновили роботу Салтівська та Олексіївська лінії – приблизно через годину після зупинки. У метрополітені спочатку не повідомили про причини НП, проте в місті відзначили перепади напруги в електромережі. 31 жовтня після ранкового ракетного обстрілу метро в Харкові зупинилося надовго – повністю його роботу відновили лише надвечір.