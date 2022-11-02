Делали сувениры: более 100 тыс грн собрали дети для ТрО Харькова (видео)

Делали и продавали патриотические сувениры. 132 тысячи гривен собрали для теробороны юные жители Холодногорского района Харькова.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Шкатулку с собранными деньгами торжественно передали 227-му батальону 127-й бригады ТрО ВСУ. В свою очередь защитники отблагодарили детей подарками, рассказывают в подразделении.

«Церемония вручения подарков — благодарность за патриотизм, смелость, глубокую любовь к родине, искреннюю и весомую помощь Силам территориальной обороны. Благотворительность в пользу армейцев в такое трудное для родного края время является бесценным поступком. Такой поддержке своей армии может позавидовать каждая страна. Наши дети — невероятные!», — пишут защитники.