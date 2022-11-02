Live
  • Среда 02.11.2022
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.35
    • 🔴

Делали сувениры: более 100 тыс грн собрали дети для ТрО Харькова (видео)

Общество 21:24   02.11.2022
Елена Нагорная
Делали сувениры: более 100 тыс грн собрали дети для ТрО Харькова (видео) Фото: сайт Харьковского горсовета

Делали и продавали патриотические сувениры. 132 тысячи гривен собрали для теробороны юные жители Холодногорского района Харькова.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Шкатулку с собранными деньгами торжественно передали 227-му батальону 127-й бригады ТрО ВСУ. В свою очередь защитники отблагодарили детей подарками, рассказывают в подразделении.

«Церемония вручения подарков — благодарность за патриотизм, смелость, глубокую любовь к родине, искреннюю и весомую помощь Силам территориальной обороны. Благотворительность в пользу армейцев в такое трудное для родного края время является бесценным поступком. Такой поддержке своей армии может позавидовать каждая страна. Наши дети — невероятные!», — пишут защитники.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:54
Более 5 тысяч ноутбуков от Google и ЮНЕСКО получили педагоги Харьковщины
18:52
Электричка + бесплатный автобус: восстанавливается сообщение с Купянском
18:25
Семь населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб
18:11
Тысячу бесплатных обогревателей получат харьковские семьи. Кто именно
17:19
Семеро раненых: в полиции рассказали подробности ударов армии РФ по Волчанску

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Делали сувениры: более 100 тыс грн собрали дети для ТрО Харькова (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 21:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изготавливали и продавали патриотические сувениры. 132 тысячи гривен собрали для теробороны юные жители Холодногорского района Харькова.".