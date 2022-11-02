Робили сувеніри: понад 100 тис грн зібрали діти для ТрО Харкова (відео)
Робили та продавали патріотичні сувеніри. 132 тисячі гривень зібрали для тероборони юні мешканці Холодногірського району Харкова.
Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.
Скриньку із зібраними грошима урочисто передали 227-му батальйону 127-ї бригади ТрО ЗСУ. У свою чергу захисники віддячили дітям подарунками, розповідають у підрозділі.
“Церемонія вручення подарунків – подяка за патріотизм, сміливість, глибоку любов до батьківщини, щиру й вагому допомогу Силам територіальної оборони. Благодійництво на користь армійців у такий важкий для рідного краю час є безцінним вчинком. Такій підтримці своєї армії може позаздрити кожна країна. Наші діти – неймовірні!”, – пишуть захисники.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 21:24;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робили та продавали патріотичні сувеніри. 132 тисячі гривень зібрали для тероборони юні мешканці Холодногірського району Харкова.".