Робили сувеніри: понад 100 тис грн зібрали діти для ТрО Харкова (відео)

Робили та продавали патріотичні сувеніри. 132 тисячі гривень зібрали для тероборони юні мешканці Холодногірського району Харкова.

Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

Скриньку із зібраними грошима урочисто передали 227-му батальйону 127-ї бригади ТрО ЗСУ. У свою чергу захисники віддячили дітям подарунками, розповідають у підрозділі.

“Церемонія вручення подарунків – подяка за патріотизм, сміливість, глибоку любов до батьківщини, щиру й вагому допомогу Силам територіальної оборони. Благодійництво на користь армійців у такий важкий для рідного краю час є безцінним вчинком. Такій підтримці своєї армії може позаздрити кожна країна. Наші діти – неймовірні!”, – пишуть захисники.