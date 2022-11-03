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Отопление в Харькове вернули в 87% домов — в «ХТС» сообщили, где еще нет тепла

Общество 11:01   03.11.2022
Оксана Горун
Отопление в Харькове вернули в 87% домов — в «ХТС» сообщили, где еще нет тепла

Пресс-служба КП «Харьковские тепловые сети» сообщила о том, что в домах в Харькове провели повторное подключение тепла после стабилизации электроснабжения.

«Более 87% харьковских домов вторично подключили к теплу после стабилизации электроснабжения. Также работники КП «Харьковские тепловые сети» возобновили режим работы на 220 котельных. В настоящее время услуга по центральному отоплению предоставляется в 6248 домов», — сообщили в «ХТС».

По информации тепловиков, большинство неподключенных домов находятся в Киевском районе города, их питают котельные «Пятихатки» и «Север» (-2, 3, 4, 5).

«И там работы продолжаются круглосуточно. Устраняются дефекты, возникшие при перепадах напряжения и давления в сети. Это внутриквартальные и домовые ремонты, которые должны закончить в ближайшее время, затем развоздушить дома и включить услугу», — пояснили тепловики.

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    • На предприятии добавили, что каждый рабочий день сотрудников сейчас начинается с обходов районов и поиска скрытых дефектов в системах отопления.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 11:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба КП «Харьковские тепловые сети» сообщила о том, что в домах в Харькове провели повторное подключение тепла после стабилизации электроснабжения".