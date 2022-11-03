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Опалення в Харкові повернули до 87% будинків – у ХТС повідомили, де ще холодно

Суспільство 11:01   03.11.2022
Оксана Горун
Опалення в Харкові повернули до 87% будинків – у ХТС повідомили, де ще холодно

Пресслужба КП “Харківські теплові мережі” повідомила про те, що в будинках у Харкові провели повторне підключення тепла після стабілізації електропостачання.

“Понад 87 % харківських будинків вдруге підключили до тепла після стабілізації електропостачання. Також працівники КП “Харківські теплові мережі” відновили режим роботи на 220 котельних.Наразі послуга по центральному опаленню подається до 6248 будинків”, – повідомили в “ХТС”.

За інформацією тепловиків, більшість непідключених будинків перебувають у Київському районі міста, їх живлять котельні “П’ятихатки” та “Північ” (-2, 3, 4, 5).

“І там роботи тривають цілодобово. Усуваються дефекти, які виникли під час перепадів напруги та тиску в мережі. Це внутрішньоквартальні та будинкові ремонти, які мають закінчити найближчим часом, потім розповітрити будинки і включити послугу”, – пояснили тепловики.

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    • На підприємстві додали, що кожен робочий день працівників зараз починається з обходів районів та пошуку прихованих дефектів у системах опалення.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 11:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба КП “Харківські теплові мережі” повідомила про те, що в будинках у Харкові провели повторне підключення тепла після стабілізації електропостачання".