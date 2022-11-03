Опалення в Харкові повернули до 87% будинків – у ХТС повідомили, де ще холодно
Пресслужба КП “Харківські теплові мережі” повідомила про те, що в будинках у Харкові провели повторне підключення тепла після стабілізації електропостачання.
“Понад 87 % харківських будинків вдруге підключили до тепла після стабілізації електропостачання. Також працівники КП “Харківські теплові мережі” відновили режим роботи на 220 котельних.Наразі послуга по центральному опаленню подається до 6248 будинків”, – повідомили в “ХТС”.
За інформацією тепловиків, більшість непідключених будинків перебувають у Київському районі міста, їх живлять котельні “П’ятихатки” та “Північ” (-2, 3, 4, 5).
“І там роботи тривають цілодобово. Усуваються дефекти, які виникли під час перепадів напруги та тиску в мережі. Це внутрішньоквартальні та будинкові ремонти, які мають закінчити найближчим часом, потім розповітрити будинки і включити послугу”, – пояснили тепловики.
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На підприємстві додали, що кожен робочий день працівників зараз починається з обходів районів та пошуку прихованих дефектів у системах опалення.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 11:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба КП “Харківські теплові мережі” повідомила про те, що в будинках у Харкові провели повторне підключення тепла після стабілізації електропостачання".