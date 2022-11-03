«Скорая» в Харькове спасла жизнь 65-летней женщине
Бригада медиков спасла пациентку, которая находилась в состоянии клинической смерти.
«Причиной клинической смерти женщины стал острый инфаркт миокарда, к счастью, высокопрофессиональная и слаженная работа работников Центра ЭМД и МК позволила «вернуть» больную к жизни», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Успешную реанимацию 65-летней харьковчанке провела бригада ЭМД 701 в составе врача Сергея Шепеля, фельдшера Павла Гаменюка и водителя Александра Бекетова.
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Напомним, недавно руководство харьковского Центра ЭМД и МК опубликовало фото бринад «скорой», которые спасали жизни людей на оккупированных территориях Харьковщины. Самим медикам и их руководству в Харькове, чтобы обеспечить работу на оккупированных территориях приходилось прибегать к «партизанщине». Подробности в интервью МГ «Объектив» рассказал руководитель Центра Виктор Забашта.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 10:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригада медиков спасла пациентку, которая находилась в состоянии клинической смерти".