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«Скорая» в Харькове спасла жизнь 65-летней женщине

Происшествия 10:11   03.11.2022
Оксана Горун
«Скорая» в Харькове спасла жизнь 65-летней женщине

Бригада медиков спасла пациентку, которая находилась в состоянии клинической смерти.

«Причиной клинической смерти женщины стал острый инфаркт миокарда, к счастью, высокопрофессиональная и слаженная работа работников Центра ЭМД и МК позволила «вернуть» больную к жизни», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Кардиограф

Успешную реанимацию 65-летней харьковчанке  провела бригада ЭМД 701 в составе врача Сергея Шепеля, фельдшера Павла Гаменюка и водителя Александра Бекетова.

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    • Напомним, недавно руководство харьковского Центра ЭМД и МК опубликовало фото бринад «скорой», которые спасали жизни людей на оккупированных территориях Харьковщины. Самим медикам и их руководству в Харькове, чтобы обеспечить работу на оккупированных территориях приходилось прибегать к «партизанщине». Подробности в интервью МГ «Объектив» рассказал руководитель Центра Виктор Забашта.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 10:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригада медиков спасла пациентку, которая находилась в состоянии клинической смерти".