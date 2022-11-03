“Швидка” в Харкові врятувала життя 65-річній жінці

Бригада медиків врятувала пацієнтку, яка перебувала в стані клінічної смерті.

“Причиною клінічної смерті жінки став гострий інфаркт міокарда, на щастя, високопрофесійна та злагоджена робота працівників Центру ЕМД та МК дозволила “повернути” хвору до життя”, – повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Успішну реанімацію 65-річній харків’янці провела бригада ЕМД 701 у складі лікаря Сергія Шепеля, фельдшера Павла Гаменюка та водія Олександра Бекетова.

Нагадаємо, нещодавно керівництво харківського Центру ЕМД та МК опублікувало фото бригад “швидкої”, які рятували життя людей на окупованих територіях Харківщини. Самим медикам та їхньому керівництву в Харкові, щоб забезпечити роботу на окупованих територіях, доводилося вдаватися до “партизанщини”. Подробиці в інтерв’ю МР “Об’єктив” розповів керівник Центру Віктор Забашта.