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“Швидка” в Харкові врятувала життя 65-річній жінці

Події 10:11   03.11.2022
Оксана Горун
“Швидка” в Харкові врятувала життя 65-річній жінці

Бригада медиків врятувала пацієнтку, яка перебувала в стані клінічної смерті.

“Причиною клінічної смерті жінки став гострий інфаркт міокарда, на щастя, високопрофесійна та злагоджена робота працівників Центру ЕМД та МК дозволила “повернути” хвору до життя”, – повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Кардіограф

Успішну реанімацію 65-річній харків’янці провела бригада ЕМД 701 у складі лікаря Сергія Шепеля, фельдшера Павла Гаменюка та водія Олександра Бекетова.

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    • Нагадаємо, нещодавно керівництво харківського Центру ЕМД та МК опублікувало фото бригад “швидкої”, які рятували життя людей на окупованих територіях Харківщини. Самим медикам та їхньому керівництву в Харкові, щоб забезпечити роботу на окупованих територіях, доводилося вдаватися до “партизанщини”. Подробиці в інтерв’ю МР “Об’єктив” розповів керівник Центру Віктор Забашта.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 10:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригада медиків врятувала пацієнтку, яка перебувала в стані клінічної смерті".