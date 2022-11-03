“Швидка” в Харкові врятувала життя 65-річній жінці
Бригада медиків врятувала пацієнтку, яка перебувала в стані клінічної смерті.
“Причиною клінічної смерті жінки став гострий інфаркт міокарда, на щастя, високопрофесійна та злагоджена робота працівників Центру ЕМД та МК дозволила “повернути” хвору до життя”, – повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Успішну реанімацію 65-річній харків’янці провела бригада ЕМД 701 у складі лікаря Сергія Шепеля, фельдшера Павла Гаменюка та водія Олександра Бекетова.
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Нагадаємо, нещодавно керівництво харківського Центру ЕМД та МК опублікувало фото бригад “швидкої”, які рятували життя людей на окупованих територіях Харківщини. Самим медикам та їхньому керівництву в Харкові, щоб забезпечити роботу на окупованих територіях, доводилося вдаватися до “партизанщини”. Подробиці в інтерв’ю МР “Об’єктив” розповів керівник Центру Віктор Забашта.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 10:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригада медиків врятувала пацієнтку, яка перебувала в стані клінічної смерті".