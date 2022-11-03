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Завтра на Харьковщине свет будут отключать по графику — Укрэнерго

Общество 22:27   03.11.2022
Елена Нагорная
Завтра на Харьковщине свет будут отключать по графику — Укрэнерго

В пятницу, 4 ноября, диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения, сообщает национальная энергетическая компания.

В частности, с 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений действуют в: Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

«Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, которая увеличилась из-за повреждений от вражеских обстрелов и сезонного снижения температуры», — пояснили в Укрэнерго.

График почасовых отключений на Харьковщине — можно посмотреть по ссылке.

Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 22:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 4 ноября, диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения, сообщает национальная энергетическая компания.".