Завтра на Харьковщине свет будут отключать по графику — Укрэнерго

В пятницу, 4 ноября, диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения, сообщает национальная энергетическая компания.

В частности, с 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений действуют в: Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

«Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, которая увеличилась из-за повреждений от вражеских обстрелов и сезонного снижения температуры», — пояснили в Укрэнерго.

График почасовых отключений на Харьковщине — можно посмотреть по ссылке.

Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона.