Завтра на Харьковщине свет будут отключать по графику — Укрэнерго
В пятницу, 4 ноября, диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения, сообщает национальная энергетическая компания.
В частности, с 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений действуют в: Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
«Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, которая увеличилась из-за повреждений от вражеских обстрелов и сезонного снижения температуры», — пояснили в Укрэнерго.
График почасовых отключений на Харьковщине — можно посмотреть по ссылке.
Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 22:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 4 ноября, диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения, сообщает национальная энергетическая компания.".