Завтра на Харківщині світло вимикатимуть за графіком – Укренерго

У п’ятницю, 4 листопада, диспетчерський центр НЕК “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги обмеження електропостачання, повідомляє національна енергетична компанія.

Зокрема, з 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень діють у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

“Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилось через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонне зниження температури”, – пояснили в Укренерго.

Графік погодинних відключень на Харківщині – можна переглянути за посиланням.

Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону.