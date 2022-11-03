Завтра на Харківщині світло вимикатимуть за графіком – Укренерго
У п’ятницю, 4 листопада, диспетчерський центр НЕК “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги обмеження електропостачання, повідомляє національна енергетична компанія.
Зокрема, з 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень діють у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
“Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилось через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонне зниження температури”, – пояснили в Укренерго.
Графік погодинних відключень на Харківщині – можна переглянути за посиланням.
Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 22:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 4 листопада, диспетчерський центр НЕК “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги обмеження електропостачання, повідомляє національна енергетична компанія.".