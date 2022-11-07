Live
  • Понедельник 07.11.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.98
    • 🟢

Месячник добровольной сдачи оружия: что принесли в полицию харьковчане (фото)

Общество 17:34   07.11.2022
Елена Нагорная
Месячник добровольной сдачи оружия: что принесли в полицию харьковчане (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В рамках месячника добровольной сдачи оружия жители Харьковщины уже принесли в полицию 5 единиц нарезного оружия военных образцов, 18 охотничьих ружей, а также 1555 боеприпасов.

Об этом сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции и напоминают, что лица, которые добровольно сдадут незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы до 31 ноября, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

За незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Читайте также: Житель Харьковщины отдал полицейским ящик боеприпасов

Адреса, по которым можно обратиться по вопросам добровольной сдачи оружия, — по ссылке.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:04
Скандальное строительство частного имения в Лесопарке остановили — СМИ
17:03
США запустили в космос ракету-носитель «Антарес» с комплектующими из Харькова
16:09
Из старых труб. В Харькове тепловики варят буржуйки для пунктов обогрева
13:22
В Харькове врач 450 раз незаконно выписала рецепты на наркотики
12:56
В Харькове неизвестные обрисовали памятник Пушкину красной краской

  • Категории: Культура, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Месячник добровольной сдачи оружия: что принесли в полицию харьковчане (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 17:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках месячника добровольной сдачи оружия жители Харьковщины уже принесли в полицию 5 единиц нарезного оружия военных образцов, 18 охотничьих ружей, а также 1555 боеприпасов.".