Месячник добровольной сдачи оружия: что принесли в полицию харьковчане (фото)

В рамках месячника добровольной сдачи оружия жители Харьковщины уже принесли в полицию 5 единиц нарезного оружия военных образцов, 18 охотничьих ружей, а также 1555 боеприпасов.

Об этом сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции и напоминают, что лица, которые добровольно сдадут незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы до 31 ноября, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

За незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

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Адреса, по которым можно обратиться по вопросам добровольной сдачи оружия, — по ссылке.