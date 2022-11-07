Месячник добровольной сдачи оружия: что принесли в полицию харьковчане (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В рамках месячника добровольной сдачи оружия жители Харьковщины уже принесли в полицию 5 единиц нарезного оружия военных образцов, 18 охотничьих ружей, а также 1555 боеприпасов.
Об этом сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции и напоминают, что лица, которые добровольно сдадут незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы до 31 ноября, освобождаются от уголовной и административной ответственности.
За незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.
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Адреса, по которым можно обратиться по вопросам добровольной сдачи оружия, — по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 17:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках месячника добровольной сдачи оружия жители Харьковщины уже принесли в полицию 5 единиц нарезного оружия военных образцов, 18 охотничьих ружей, а также 1555 боеприпасов.".