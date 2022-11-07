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Місячник добровільної здачі зброї: що принесли в поліцію харків’яни (фото)

Суспільство 17:34   07.11.2022
Олена Нагорна
Місячник добровільної здачі зброї: що принесли в поліцію харків’яни (фото)

У межах місячника добровільної здачі зброї мешканці Харківщини вже віддали поліцейським 5 одиниць нарізної зброї військових зразків, 18 мисливських рушниць, а також 1555 боєприпасів.

Про це повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції та нагадують, що особи, які добровільно здадуть незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали до 31 листопада, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності.

За незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.

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Адреси, за якими можна звернутися з питань добровільної здачі зброї, — за посиланням.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 17:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах місячника добровільної здачі зброї мешканці Харківщини вже віддали поліцейським 5 одиниць нарізної зброї військових зразків, 18 мисливських рушниць, а також 1555 боєприпасів.".