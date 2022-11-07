На Печенежском водохранилище госэкоинспекторы уже «гоняют» рыбаков с сетями

У тех, кто решил, что война оправдывает вылов рыбы в водохранилище браконьерскими методами, отбирают орудия лова. На нарушителей составляют админпротоколы.

О результатах рейда на недавно освобожденном Печенежском водохранилище сообщила Госэкоинспекция в Харьковской области.

«По результатам проведенных мероприятий был обнаружен нарушитель, пытавшийся совершить незаконный отлов водных живых ресурсов в районе с. Хотомля с помощью двух мисиновых сеток длиной 80 метров каждая», — отметили госэкоинспекторы.

Сетки у рыбака иъяли, на него составили протокол «за грубое нарушение правил рыболовства». Дальше в деле будет разбираться суд.

Кроме того, проверяющие отчитались, что обнаружили в Печенежском водохранилище еще две мисиновые сети — по 80 метров каждая и четыре сетки из лески — по 100 метров каждая. Хозяев этих браконьерских орудий лова не нашли, а сети сняли.

«Еще раз сообщаем гражданам и субъектам хозяйствования о необходимости соблюдения запретов, определенных на законодательном уровне с учетом условий действия военного положения», — подчеркнули в экоинспекции.