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На Печенежском водохранилище госэкоинспекторы уже «гоняют» рыбаков с сетями

Общество 08:49   07.11.2022
Алексей Наумов
На Печенежском водохранилище госэкоинспекторы уже «гоняют» рыбаков с сетями

У тех, кто решил, что война оправдывает вылов рыбы в водохранилище браконьерскими методами, отбирают орудия лова. На нарушителей составляют админпротоколы.

О результатах рейда на недавно освобожденном Печенежском водохранилище сообщила Госэкоинспекция в Харьковской области.

«По результатам проведенных мероприятий был обнаружен нарушитель, пытавшийся совершить незаконный отлов водных живых ресурсов в районе с. Хотомля с помощью двух мисиновых сеток длиной 80 метров каждая», — отметили госэкоинспекторы.

Рыболовная сеть на Печенежском водохранилище

Сетки у рыбака иъяли, на него составили протокол «за грубое нарушение правил рыболовства». Дальше в деле будет разбираться суд.

Кроме того, проверяющие отчитались, что обнаружили в Печенежском водохранилище еще две мисиновые сети — по 80 метров каждая и четыре сетки из лески — по 100 метров каждая. Хозяев этих браконьерских орудий лова не нашли, а сети сняли.

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    • «Еще раз сообщаем гражданам и субъектам хозяйствования о необходимости соблюдения запретов, определенных на законодательном уровне с учетом условий действия военного положения», — подчеркнули в экоинспекции.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 08:49;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У тех, кто решил, что война оправдывает вылов рыбы в водохранилище браконьерскими методами, отбирают орудия лова. На нарушителей составляют админпротоколы".