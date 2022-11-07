Live
  • Понеділок 07.11.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.98
    • 🟢

На Печенізькому водосховищі держекоінспектори вже “ганяють” рибалок із сітками

Суспільство 08:49   07.11.2022
Алексей Наумов
На Печенізькому водосховищі держекоінспектори вже “ганяють” рибалок із сітками

У тих, хто вирішив, що війна виправдовує вилов риби у водосховищі браконьєрськими методами, відбирають знаряддя лову. На порушників складають адмінпротоколи.

Про результати рейду на нещодавно звільненому Печенізькому водосховищі повідомила Держекоінспекція у Харківській області.

“За результатами проведених заходів було виявлено порушника, який намагався здійснити не законний вилов водних живих ресурсів у районі с. Хотімля за допомогою двох мисинових сіток довжиною 80 метрів кожна”, – зазначили держекоінспектори.

Рибальська мережа на Печенізькому водосховищі

Сітки у рибалки вилучили, на нього склали протокол “за грубе порушення правил рибальства”. Далі у справі розбиратиметься суд.

Крім того, перевіряючі відзвітували, що виявили у Печенізькому водосховищі ще дві мисинові сітки – по 80 метрів кожна – та чотири сітки з ліски – по 100 метрів кожна. Господарів цих браконьєрських знарядь лову не знайшли, а сітки зняли.

  • Читайте також: На Печенізькому водосховищі держекоінспектори вже “ганяють” рибалок із сітками

    • “Ще раз повідомляємо громадянам та суб’єктам господарювання про необхідність дотримання заборон, визначених на законодавчому рівні з урахуванням умов дії військового стану”, – наголосили в екоінспекції.

    Автор: Алексей Наумов

    Новини за темою:

    15:18
    Поїв рибки: харків’янин захворів на ботулізм
    14:42
    Держекоінспекція показала руїни Харківського ремонтно-механічного заводу
    20:07
    Збитки, завдані війною екології Харківщини, – майже 80 млрд грн
    14:54
    Наловив риби на 80 тисяч гривень: на Харківщині судитимуть браконьєра

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Печенізькому водосховищі держекоінспектори вже “ганяють” рибалок із сітками»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 08:49;

    • Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У тих, хто вирішив, що війна виправдовує вилов риби у водосховищі браконьєрськими методами, відбирають знаряддя лову. На порушників складають адмінпротоколи".