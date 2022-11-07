На Печенізькому водосховищі держекоінспектори вже “ганяють” рибалок із сітками
У тих, хто вирішив, що війна виправдовує вилов риби у водосховищі браконьєрськими методами, відбирають знаряддя лову. На порушників складають адмінпротоколи.
Про результати рейду на нещодавно звільненому Печенізькому водосховищі повідомила Держекоінспекція у Харківській області.
“За результатами проведених заходів було виявлено порушника, який намагався здійснити не законний вилов водних живих ресурсів у районі с. Хотімля за допомогою двох мисинових сіток довжиною 80 метрів кожна”, – зазначили держекоінспектори.
Сітки у рибалки вилучили, на нього склали протокол “за грубе порушення правил рибальства”. Далі у справі розбиратиметься суд.
Крім того, перевіряючі відзвітували, що виявили у Печенізькому водосховищі ще дві мисинові сітки – по 80 метрів кожна – та чотири сітки з ліски – по 100 метрів кожна. Господарів цих браконьєрських знарядь лову не знайшли, а сітки зняли.
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“Ще раз повідомляємо громадянам та суб’єктам господарювання про необхідність дотримання заборон, визначених на законодавчому рівні з урахуванням умов дії військового стану”, – наголосили в екоінспекції.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 08:49;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У тих, хто вирішив, що війна виправдовує вилов риби у водосховищі браконьєрськими методами, відбирають знаряддя лову. На порушників складають адмінпротоколи".