На Печенізькому водосховищі держекоінспектори вже “ганяють” рибалок із сітками

У тих, хто вирішив, що війна виправдовує вилов риби у водосховищі браконьєрськими методами, відбирають знаряддя лову. На порушників складають адмінпротоколи.

Про результати рейду на нещодавно звільненому Печенізькому водосховищі повідомила Держекоінспекція у Харківській області.

“За результатами проведених заходів було виявлено порушника, який намагався здійснити не законний вилов водних живих ресурсів у районі с. Хотімля за допомогою двох мисинових сіток довжиною 80 метрів кожна”, – зазначили держекоінспектори.

Сітки у рибалки вилучили, на нього склали протокол “за грубе порушення правил рибальства”. Далі у справі розбиратиметься суд.

Крім того, перевіряючі відзвітували, що виявили у Печенізькому водосховищі ще дві мисинові сітки – по 80 метрів кожна – та чотири сітки з ліски – по 100 метрів кожна. Господарів цих браконьєрських знарядь лову не знайшли, а сітки зняли.

“Ще раз повідомляємо громадянам та суб’єктам господарювання про необхідність дотримання заборон, визначених на законодавчому рівні з урахуванням умов дії військового стану”, – наголосили в екоінспекції.