В Купянске на пожаре пострадала женщина

Причина ЧП в Купянске — бытовая, огонь возник в квартире не из-за российского обстрела.

«На одном из пожаров, произошедшем в результате неосторожности во время обращения с огнем пострадала женщина. В ее квартире по адресу: г. Купянск, ул. 1-го Мая, 39, горели домашние вещи, газовая плита, стол и пол на площади 2 кв. м. Женщина получила ожоги верхней конечности и была госпитализирована в лечебное учреждение в г. Купянске. Огонь ликвидирован до прибытия спасателей», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки спасатели зафиксировали на Харьковщине 13 пожаров, только один из них возник из-за вражеских обстрелов — в Двуречной горели частные дома. Остальные 12 пожаров с боевыми действиями не связаны.