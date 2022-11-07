В Купянске на пожаре пострадала женщина
Причина ЧП в Купянске — бытовая, огонь возник в квартире не из-за российского обстрела.
«На одном из пожаров, произошедшем в результате неосторожности во время обращения с огнем пострадала женщина. В ее квартире по адресу: г. Купянск, ул. 1-го Мая, 39, горели домашние вещи, газовая плита, стол и пол на площади 2 кв. м. Женщина получила ожоги верхней конечности и была госпитализирована в лечебное учреждение в г. Купянске. Огонь ликвидирован до прибытия спасателей», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
За сутки спасатели зафиксировали на Харьковщине 13 пожаров, только один из них возник из-за вражеских обстрелов — в Двуречной горели частные дома. Остальные 12 пожаров с боевыми действиями не связаны.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 07:47;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Причина ЧП в Купянске — бытовая, огонь возник в квартире не из-за российского обстрела".