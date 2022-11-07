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У Куп’янську на пожежі постраждала жінка

Події 07:47   07.11.2022
Олексій Наумов
У Куп’янську на пожежі постраждала жінка

Причина НП у Куп’янську – побутова, вогонь виник у квартирі не через російський обстріл.

“На одній з пожеж, що трапилась внаслідок необережності під час поводження з вогнем постраждала жінка. В її квартирі за адресою: м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 39, горіли домашні речі, газова плита, стіл, та підлога на площі 2 кв.м. Жінка отримала опіки верхньої кінцівки і була госпіталізована до лікувального закладу у м. Куп’янську. Вогонь ліквідовано до прибуття рятувальників”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

 

За добу рятувальники зафіксували на Харківщині 13 пожеж, лише одна з них виникла через ворожі обстріли – у Дворічній горіли приватні будинки. Інші 12 пожеж із бойовими діями не пов’язані.

Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 07:47;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Причина НП у Куп’янську – побутова, вогонь виник у квартирі не через російський обстріл".