У Куп’янську на пожежі постраждала жінка
Причина НП у Куп’янську – побутова, вогонь виник у квартирі не через російський обстріл.
“На одній з пожеж, що трапилась внаслідок необережності під час поводження з вогнем постраждала жінка. В її квартирі за адресою: м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 39, горіли домашні речі, газова плита, стіл, та підлога на площі 2 кв.м. Жінка отримала опіки верхньої кінцівки і була госпіталізована до лікувального закладу у м. Куп’янську. Вогонь ліквідовано до прибуття рятувальників”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
За добу рятувальники зафіксували на Харківщині 13 пожеж, лише одна з них виникла через ворожі обстріли – у Дворічній горіли приватні будинки. Інші 12 пожеж із бойовими діями не пов’язані.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 07:47;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Причина НП у Куп’янську – побутова, вогонь виник у квартирі не через російський обстріл".