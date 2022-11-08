Минимум 13 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб
Российская армия в течение суток продолжила обстреливать населенные пункты Харьковской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении оккупанты били из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Двуречная, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Сосновка, Старица; на Купянском — из артиллерии в районах населенных пунктов Вишневое, Купянск, Крохмальное и Кисловка.
Читайте также: Рашисты обстреляли село Ивашки на Харьковщине с вертолетов
Также в Генштабе сообщили, что враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домах гражданских.
«Противник нанес три ракетных и десять авиационных ударов. От этого пострадали районы населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Минимум 13 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 18:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия в течение суток продолжила обстреливать населенные пункты Харьковской области.".