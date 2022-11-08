Минимум 13 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Российская армия в течение суток продолжила обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оккупанты били из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Двуречная, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Сосновка, Старица; на Купянском — из артиллерии в районах населенных пунктов Вишневое, Купянск, Крохмальное и Кисловка.

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Также в Генштабе сообщили, что враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домах гражданских.

«Противник нанес три ракетных и десять авиационных ударов. От этого пострадали районы населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.