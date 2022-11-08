Щонайменше 13 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Російська армія упродовж доби продовжила обстрілювати населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку окупанти гатили з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Дворічна, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Соснівка, Стариця; на Куп’янському – з артилерії у районах населених пунктів Вишневе, Куп’янськ, Крохмальне і Кислівка.

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Також у Генштабі повідомили, що ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та будинках цивільних.

“Противник завдав три ракетні та десять авіаційних ударів. Від цього постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей”, – йдеться у повідомленні.