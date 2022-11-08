Мины на Харьковщине: в приложении MineFree появились новые функции

В приложении MineFree, которое позволяет избегать мин и предупреждает о приближении к известным взрывоопасным зонам и которое актуально для жителей Харьковской области, появились новые функции.

Для пользования новыми функциями приложения необходимо обновить или загрузить его на iOS и Android, сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Новая версия MineFree 2.0 улучшена благодаря отзывам пользователей. В частности, отныне быстрее работает карта с актуальной информацией от ГСЧС. Кроме того, стало возможно просмотреть дополненный справочник с реальными фото взрывоопасных предметов и известить чрезвычайников об их обнаружении.

С помощью аналитической панели можно отслеживать количество обезвреженных взрывоопасных предметов и делиться этой информацией.

Напомним, что двое дорожников погибли и еще двое получили ранения 8 ноября в результате взрыва противотанковой мины в Чугуевском районе Харьковской области.