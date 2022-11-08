Мины на Харьковщине: в приложении MineFree появились новые функции
В приложении MineFree, которое позволяет избегать мин и предупреждает о приближении к известным взрывоопасным зонам и которое актуально для жителей Харьковской области, появились новые функции.
Для пользования новыми функциями приложения необходимо обновить или загрузить его на iOS и Android, сообщают в пресс-службе ГСЧС.
Новая версия MineFree 2.0 улучшена благодаря отзывам пользователей. В частности, отныне быстрее работает карта с актуальной информацией от ГСЧС. Кроме того, стало возможно просмотреть дополненный справочник с реальными фото взрывоопасных предметов и известить чрезвычайников об их обнаружении.
С помощью аналитической панели можно отслеживать количество обезвреженных взрывоопасных предметов и делиться этой информацией.
Напомним, что двое дорожников погибли и еще двое получили ранения 8 ноября в результате взрыва противотанковой мины в Чугуевском районе Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 19:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В приложении MineFree, которое позволяет избегать мин и предупреждает о приближении к известным взрывоопасным зонам и которое актуально для жителей Харьковской области, появились новые функции.".