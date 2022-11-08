Міни на Харківщині: у застосунку MineFree з’явилися нові функції

У застосунку MineFree, що дозволяє уникати мін та попереджає про наближення до відомих вибухонебезпечних зон і який є актуальним для мешканців Харківської області, з’явилися нові функції.

Для користування новими функціями застосунку необхідно оновити або завантажити його на iOS та Android , повідомляють у пресслужбі ДСНС.

Нова версія MineFree 2.0 покращена завдяки відгукам користувачів. Зокрема, відтепер швидше працює мапа з актуальною інформацією від ДСНС. Крім того, стало можливо переглянути доповнений довідник із реальними фото вибухонебезпечних предметів та сповістити надзвичайників про їхнє виявлення.

За допомогою аналітичної панелі можна відслідковувати кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів та ділитися цією інформацією.

Нагадаємо, що двоє шляховиків загинули і ще двоє отримали поранення 8 листопада внаслідок вибуху протитанкової міни у Чугуївському районі Харківської області .