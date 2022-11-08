На Харьковщине — аварийное отключение электроэнергии

Об аварийном, а не по графику, отключении электроэнергии заявил мэр Первомайского, ссылаясь на информацию «Облэнерго».

«Уважаемые жители громады! По сообщению «Облэнерго», сегодня для Харьковской области было применено аварийное отключение электроэнергии. Выключите все приборы из розеток. Ждем восстановления электроснабжения», — написал мэр города Первомайский Николай Бакшеев в telegram.

Ранее в Харькове внезапно остановились поезда в метро. В метрополитене это объяснили проблемами с энергоснабжением. Примерно через полчаса движение восстановили. Отметим, что в «Укрэнерго» планировали 8 ноября проводить отключения на Харьковщине только в рамках почасовых графиков. На официальном сайте и страницах в соцсетях «Харьковоблэнерго» также пока что нет сообщений об аварийных отключениях.