На Харківщині – аварійне відключення електроенергії

Про аварійне, а не за графіком, відключення електроенергії заявив мер Первомайського, посилаючись на інформацію “Обленерго”.

“Шановні жителі громади! За повідомленням “Обленерго”, сьогодні для Харківської області було застосовано аварійне відключення електроенергії. Вимкніть усі прилади з розеток. Чекаємо на відновлення електропостачання”, – написав мер міста Первомайський Микола Бакшеєв у телеграмі.

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Раніше в Харкові раптово зупинилися поїзди в метро. У метрополітені це пояснили проблемами з енергопостачанням. Приблизно за півгодини рух відновили. Зазначимо, що в “Укренерго” планували 8 листопада проводити відключення на Харківщині лише в рамках погодинних графіків. На офіційному сайті та сторінках у соцмережах “Харківобленерго” також поки що немає повідомлень про аварійні відключення.