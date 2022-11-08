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На Харківщині – аварійне відключення електроенергії

Суспільство 10:25   08.11.2022
Оксана Горун
На Харківщині – аварійне відключення електроенергії

Про аварійне, а не за графіком, відключення електроенергії заявив мер Первомайського, посилаючись на інформацію “Обленерго”.

“Шановні жителі громади! За повідомленням “Обленерго”, сьогодні для Харківської області було застосовано аварійне відключення електроенергії. Вимкніть усі прилади з розеток. Чекаємо на відновлення електропостачання”, – написав мер міста Первомайський Микола Бакшеєв у телеграмі.

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    • Раніше в Харкові раптово зупинилися поїзди в метро. У метрополітені це пояснили проблемами з енергопостачанням. Приблизно за півгодини рух відновили. Зазначимо, що в “Укренерго” планували 8 листопада проводити відключення на Харківщині лише в рамках погодинних графіків. На офіційному сайті та сторінках у соцмережах “Харківобленерго” також поки що немає повідомлень про аварійні відключення.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 10:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про аварійне, а не за графіком, відключення електроенергії заявив мер Первомайського, посилаючись на інформацію “Обленерго”".