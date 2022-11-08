На Харківщині – аварійне відключення електроенергії
Про аварійне, а не за графіком, відключення електроенергії заявив мер Первомайського, посилаючись на інформацію “Обленерго”.
“Шановні жителі громади! За повідомленням “Обленерго”, сьогодні для Харківської області було застосовано аварійне відключення електроенергії. Вимкніть усі прилади з розеток. Чекаємо на відновлення електропостачання”, – написав мер міста Первомайський Микола Бакшеєв у телеграмі.
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Раніше в Харкові раптово зупинилися поїзди в метро. У метрополітені це пояснили проблемами з енергопостачанням. Приблизно за півгодини рух відновили. Зазначимо, що в “Укренерго” планували 8 листопада проводити відключення на Харківщині лише в рамках погодинних графіків. На офіційному сайті та сторінках у соцмережах “Харківобленерго” також поки що немає повідомлень про аварійні відключення.
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Ви читали новину: «На Харківщині – аварійне відключення електроенергії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 10:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про аварійне, а не за графіком, відключення електроенергії заявив мер Первомайського, посилаючись на інформацію “Обленерго”".