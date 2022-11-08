Live
  • Вторник 08.11.2022
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.51
    • 🟢

Сумку с гранатами и пистолеты забрали у харьковчанина полицейские (фото)

Происшествия 21:41   08.11.2022
Елена Нагорная
Сумку с гранатами и пистолеты забрали у харьковчанина полицейские (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

33-летнего неработающего и ранее неоднократно судимого харьковчанина задержали 8 ноября.

Во время обыска дома у мужчины нашли наркотики, а также принадлежности для их фасовки и взвешивания, 2 переделанных пистолета, 2 магазина к автоматам, 61 патрон калибра 5,45 мм, а также 7 гранат Ф-1 с запалами, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Читайте также: Месячник добровольной сдачи оружия: что принесли в полицию харьковчане (фото)

Харьковчанину сообщили о подозрении.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:28
Терехов прокомментировал утреннюю остановку метро в Харькове
19:54
«Слепил из того, что было»: харьковских теробороновцев насмешил беспилотник РФ
19:25
Мины на Харьковщине: в приложении MineFree появились новые функции
19:00
«Дети войны»: в ХОВА объяснили, куда сообщать о похищении детей оккупантами
18:39
Минимум 13 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сумку с гранатами и пистолеты забрали у харьковчанина полицейские (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 21:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "33-летнего неработающего и ранее неоднократно судимого харьковчанина задержали 8 ноября.".