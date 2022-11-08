Сумку с гранатами и пистолеты забрали у харьковчанина полицейские (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
33-летнего неработающего и ранее неоднократно судимого харьковчанина задержали 8 ноября.
Во время обыска дома у мужчины нашли наркотики, а также принадлежности для их фасовки и взвешивания, 2 переделанных пистолета, 2 магазина к автоматам, 61 патрон калибра 5,45 мм, а также 7 гранат Ф-1 с запалами, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
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Харьковчанину сообщили о подозрении.
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 21:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "33-летнего неработающего и ранее неоднократно судимого харьковчанина задержали 8 ноября.".