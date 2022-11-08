Сумку з гранатами і пістолети відібрали в харків’янина поліцейські (фото)
Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області
33-річного непрацюючого і раніше неодноразово засудженого харків’янина затримали 8 листопада.
Під час обшуку вдома в чоловіка знайшли наркотики, а також приладдя для їхнього фасування та зважування, 2 перероблені пістолети, 2 магазини до автоматів, 61 патрон калібру 5,45 мм, а також 7 гранат Ф-1 із запалами, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) ККУ.
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Харків’янину повідомили про підозру.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 21:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "33-річного непрацюючого і раніше неодноразово засудженого харків’янина затримали 8 листопада.".