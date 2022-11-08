Live
  • Вівторок 08.11.2022
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.51
    • 🟢

Сумку з гранатами і пістолети відібрали в харків’янина поліцейські (фото)

Події 21:41   08.11.2022
Олена Нагорна
Сумку з гранатами і пістолети відібрали в харків’янина поліцейські (фото) Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

33-річного непрацюючого і раніше неодноразово засудженого харків’янина затримали 8 листопада.

Під час обшуку вдома в чоловіка знайшли наркотики, а також приладдя для їхнього фасування та зважування, 2 перероблені пістолети, 2 магазини до автоматів, 61 патрон калібру 5,45 мм, а також 7 гранат Ф-1 із запалами, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) ККУ.

Читайте також: Місячник добровільної здачі зброї: що принесли в поліцію харків’яни (фото)

Харків’янину повідомили про підозру.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:28
Терехов прокоментував ранкову зупинку метро в Харкові
19:54
“Сам зліпив з чого було”: харківських тероборонівців насмішив безпілотник РФ
19:25
Міни на Харківщині: у застосунку MineFree з’явилися нові функції
19:00
Діти війни: у ХОВА пояснили, куди повідомляти про викрадення дітей окупантами
18:39
Щонайменше 13 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Сумку з гранатами і пістолети відібрали в харків’янина поліцейські (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 21:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "33-річного непрацюючого і раніше неодноразово засудженого харків’янина затримали 8 листопада.".