Сумку з гранатами і пістолети відібрали в харків’янина поліцейські (фото)

33-річного непрацюючого і раніше неодноразово засудженого харків’янина затримали 8 листопада.

Під час обшуку вдома в чоловіка знайшли наркотики, а також приладдя для їхнього фасування та зважування, 2 перероблені пістолети, 2 магазини до автоматів, 61 патрон калібру 5,45 мм, а також 7 гранат Ф-1 із запалами, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) ККУ.

Харків’янину повідомили про підозру.