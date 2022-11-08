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В Укрэнерго подтвердили введение аварийных отключений света на Харьковщине

Общество 11:10   08.11.2022
Оксана Горун
В Укрэнерго подтвердили введение аварийных отключений света на Харьковщине

В Харьковской области, как и в ряде других регионов Украины, с 9:30 начались отключения света не по графику.

Этот факт, который уже ощутили на себе, как минимум, Харьковский метрополитен и жители города Первомайский, наконец-то подтвердили и в НЭК «Укрэнерго».

«С 09:30 применены аварийные отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Дополнительные ограничения потребления необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. Возникает угроза аварий, не менее сложных, чем случившиеся из-за обстрелов врага», — сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

  • Читайте также: Отключения света на Харьковщине сегодня пойдут не по плану — «Укрэнерго»

    • Отметим, что мэр города Первомайский на Харьковщине Николай Бакшеев ранее уже сообщил об аварийном отключении света в городе, ссылаясь при этом на данные «Харьковоблэнерго». На официальных ресурсах «Облэнерго», как и «Укрэнерго» на тот момент сообщений об отключении не было. Еще вчера вечером энергетики планировали, что отключения на Харьковщине пойдут по графику.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 11:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области, как и в ряде других регионов Украины, с 9:30 начались отключения света не по графику".