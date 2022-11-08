В Укрэнерго подтвердили введение аварийных отключений света на Харьковщине

В Харьковской области, как и в ряде других регионов Украины, с 9:30 начались отключения света не по графику.

Этот факт, который уже ощутили на себе, как минимум, Харьковский метрополитен и жители города Первомайский, наконец-то подтвердили и в НЭК «Укрэнерго».

«С 09:30 применены аварийные отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Дополнительные ограничения потребления необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. Возникает угроза аварий, не менее сложных, чем случившиеся из-за обстрелов врага», — сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

Отметим, что мэр города Первомайский на Харьковщине Николай Бакшеев ранее уже сообщил об аварийном отключении света в городе, ссылаясь при этом на данные «Харьковоблэнерго». На официальных ресурсах «Облэнерго», как и «Укрэнерго» на тот момент сообщений об отключении не было. Еще вчера вечером энергетики планировали, что отключения на Харьковщине пойдут по графику.