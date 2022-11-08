В Укренерго підтвердили аварійні відключення світла на Харківщині

На Харківщині, як і в низці інших регіонів України, з 9:30 почалися відключення світла не за графіком.

Цей факт, який вже відчули на собі, як мінімум, Харківський метрополітен та мешканці міста Первомайський, нарешті підтвердили й у НЕК “Укренерго”.

“З 09:30 застосовано аварійні відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Додаткові обмеження споживання необхідні тому, що через похолодання зростає споживання електроенергії, що призводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. Виникає загроза аварій, не менш складних, аніж через обстріл ворога”, – повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

Зазначимо, що мер міста Первомайський на Харківщині Микола Бакшеєв раніше повідомив про аварійне відключення світла в місті, посилаючись при цьому на дані “Харківобленерго”. На офіційних ресурсах “Обленерго”, як і “Укренерго”, на той момент повідомлень про відключення не було. Ще вчора увечері енергетики планували, що відключення на Харківщині підуть за графіком.