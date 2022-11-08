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Завтра на Харьковщине планируют отключать свет по графику — Укрэнерго

Общество 23:00   08.11.2022
Елена Нагорная
Завтра на Харьковщине планируют отключать свет по графику — Укрэнерго

9 ноября по всей Украине, и в частности в Харьковской области, будут действовать графики почасовых плановых отключений. Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.

Максимум стабилизационных ограничений диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях, сообщают в национальной энергетической компании.

Энергетики в очередной раз призывают экономить электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных приборов, особенно в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. Обновленный график Харьковоблэнерго — по ссылке.

Напомним, что вечером 7 ноября в Укрэнерго также предполагали, что 8 ноября аварийных отключений не будет, однако в Харьковской области утром они таки были применены.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 23:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 ноября по всей Украине, и в частности в Харьковской области, будут действовать графики почасовых плановых отключений. Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.".