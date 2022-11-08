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Завтра на Харківщині планують вимикати світло за графіком – Укренерго

Суспільство 23:00   08.11.2022
Олена Нагорна
Завтра на Харківщині планують вимикати світло за графіком – Укренерго

9 листопада по всій Україні, зокрема в Харківській області, діятимуть графіки погодинних планових відключень. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

Максимум стабілізаційних обмежень диспетчерський центр Укренерго прогнозує у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях, повідомляють у національній енергетичній компанії.

Енергетики вкотре закликають економити електроенергію і не вмикати одночасно кілька потужних приладів, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Оновлений графік Харківобленерго – за посиланням.

Нагадаємо, що ввечері 7 листопада в Укренерго також припускали, що 8 листопада аварійних відключень не буде, однак у Харківській області вранці вони таки були застосовані.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 23:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 листопада по всій Україні, зокрема в Харківській області, діятимуть графіки погодинних планових відключень. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.".