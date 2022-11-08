Завтра на Харківщині планують вимикати світло за графіком – Укренерго
9 листопада по всій Україні, зокрема в Харківській області, діятимуть графіки погодинних планових відключень. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.
Максимум стабілізаційних обмежень диспетчерський центр Укренерго прогнозує у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях, повідомляють у національній енергетичній компанії.
Енергетики вкотре закликають економити електроенергію і не вмикати одночасно кілька потужних приладів, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Оновлений графік Харківобленерго – за посиланням.
Нагадаємо, що ввечері 7 листопада в Укренерго також припускали, що 8 листопада аварійних відключень не буде, однак у Харківській області вранці вони таки були застосовані.
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Ви читали новину: «Завтра на Харківщині планують вимикати світло за графіком – Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 23:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 листопада по всій Україні, зокрема в Харківській області, діятимуть графіки погодинних планових відключень. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.".