Корабль для Украины: 17 тысяч продуктовых наборов прибыли в Харьков из Франции

Харьковская область получила гуманитарную помощь от Центра кризисных ситуаций и поддержки МИД Франции в рамках проекта «Корабль для Украины».

Груз прибыл морем в румынский порт «Констанца», а оттуда был доставлен в Харьков автотранспортом, сообщает пресс-служба ХОВА.

Отмечается, что это уже вторая партия помощи в рамках акции «Корабль для Украины». Груз общим весом 38 тонн содержит медицинские средства и почти 17 тысяч продуктовых наборов.

«В ближайшее время помощь распределят между громадами Харьковской области, в первую очередь — на деоккупированных территориях, а также доставят в места компактного проживания внутренне перемещенных лиц», — рассказали в ОВА.



Фото: ХОВА

Напомним, что первую часть гуманитарной помощи в рамках акции «Корабль для Украины» привезли в Харьков 31 октября.