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Корабль для Украины: 17 тысяч продуктовых наборов прибыли в Харьков из Франции

Общество 19:17   10.11.2022
Елена Нагорная
Корабль для Украины: 17 тысяч продуктовых наборов прибыли в Харьков из Франции Фото: ХОВА

Харьковская область получила гуманитарную помощь от Центра кризисных ситуаций и поддержки МИД Франции в рамках проекта «Корабль для Украины».

Груз прибыл морем в румынский порт «Констанца», а оттуда был доставлен в Харьков автотранспортом, сообщает пресс-служба ХОВА.

Отмечается, что это уже вторая партия помощи в рамках акции «Корабль для Украины». Груз общим весом 38 тонн содержит медицинские средства и почти 17 тысяч продуктовых наборов.

«В ближайшее время помощь распределят между громадами Харьковской области, в первую очередь — на деоккупированных территориях, а также доставят в места компактного проживания внутренне перемещенных лиц», — рассказали в ОВА.


Фото: ХОВА

Напомним, что первую часть гуманитарной помощи в рамках акции «Корабль для Украины» привезли в Харьков 31 октября.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 19:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область получила гуманитарную помощь от Центра кризисных ситуаций и поддержки МИД Франции в рамках проекта «Корабль для Украины».".