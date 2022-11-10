Корабль для Украины: 17 тысяч продуктовых наборов прибыли в Харьков из Франции
Харьковская область получила гуманитарную помощь от Центра кризисных ситуаций и поддержки МИД Франции в рамках проекта «Корабль для Украины».
Груз прибыл морем в румынский порт «Констанца», а оттуда был доставлен в Харьков автотранспортом, сообщает пресс-служба ХОВА.
Отмечается, что это уже вторая партия помощи в рамках акции «Корабль для Украины». Груз общим весом 38 тонн содержит медицинские средства и почти 17 тысяч продуктовых наборов.
«В ближайшее время помощь распределят между громадами Харьковской области, в первую очередь — на деоккупированных территориях, а также доставят в места компактного проживания внутренне перемещенных лиц», — рассказали в ОВА.
Фото: ХОВА
Напомним, что первую часть гуманитарной помощи в рамках акции «Корабль для Украины» привезли в Харьков 31 октября.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 19:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область получила гуманитарную помощь от Центра кризисных ситуаций и поддержки МИД Франции в рамках проекта «Корабль для Украины».".