Корабель для України: 17 тисяч продуктових наборів прибули в Харків із Франції
Харківська область отримала гуманітарну допомогу від Центру кризових ситуацій та підтримки МЗС Франції у межах проєкту “Корабель для України”.
Вантаж прибув морем до румунського порту “Констанца”, а звідти був доправлений в Харків автотранспортом, повідомляє пресслужба ХОВА.
Зазначається, що це вже друга партія допомоги у межах акції “Корабель для України”. Вантаж загальною вагою 38 тонн містить медичні засоби та майже 17 тисяч продуктових наборів.
“Найближчим часом допомогу розподілять між громадами Харківської області, в першу чергу – на деокупованих територіях, а також доправлять до місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб”, – розповіли в ОВА.
Фото: ХОВА
Нагадаємо, що першу частину гуманітарної допомоги в межах акції «Корабель для України» привезли в Харків 31 жовтня.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 19:17;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область отримала гуманітарну допомогу від Центру кризових ситуацій та підтримки МЗС Франції у межах проєкту “Корабель для України”.".