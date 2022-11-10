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Корабель для України: 17 тисяч продуктових наборів прибули в Харків із Франції

Суспільство 19:17   10.11.2022
Елена Нагорная
Корабель для України: 17 тисяч продуктових наборів прибули в Харків із Франції

Харківська область отримала гуманітарну допомогу від Центру кризових ситуацій та підтримки МЗС Франції у межах проєкту “Корабель для України”.

Вантаж прибув морем до румунського порту “Констанца”, а звідти був доправлений в Харків автотранспортом, повідомляє пресслужба ХОВА.

Зазначається, що це вже друга партія допомоги у межах акції “Корабель для України”. Вантаж загальною вагою 38 тонн містить медичні засоби та майже 17 тисяч продуктових наборів.

“Найближчим часом допомогу розподілять між громадами Харківської області, в першу чергу – на деокупованих територіях, а також доправлять до місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб”, – розповіли в ОВА.


Фото: ХОВА

Нагадаємо, що першу частину гуманітарної допомоги в межах акції «Корабель для України» привезли в Харків 31 жовтня.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 19:17;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область отримала гуманітарну допомогу від Центру кризових ситуацій та підтримки МЗС Франції у межах проєкту “Корабель для України”.".