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На ремонте вуза в Харькове разбазарили 650 тыс. Подозревают директора фирмы

Происшествия 18:16   10.11.2022
Елена Нагорная
На ремонте вуза в Харькове разбазарили 650 тыс. Подозревают директора фирмы

Руководитель фирмы подозревается в присвоении 650 тысяч гривен на ремонте крыши университета в Харькове.

В апреле 2020 года между ООО и одним из харьковских вузов был заключен договор подряда на проведение ремонта крыши вуза, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.

Директор предприятия, по данным следствия, составил и выдал заведомо ложные официальные документы, в результате чего на счет фирмы были перечислены лишние бюджетные средства.

Руководителю ООО сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 18:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель фирмы подозревается в присвоении 650 тысяч гривен на ремонте крыши университета в Харькове.".