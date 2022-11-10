На ремонте вуза в Харькове разбазарили 650 тыс. Подозревают директора фирмы

Руководитель фирмы подозревается в присвоении 650 тысяч гривен на ремонте крыши университета в Харькове.

В апреле 2020 года между ООО и одним из харьковских вузов был заключен договор подряда на проведение ремонта крыши вуза, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.

Директор предприятия, по данным следствия, составил и выдал заведомо ложные официальные документы, в результате чего на счет фирмы были перечислены лишние бюджетные средства.

Руководителю ООО сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).