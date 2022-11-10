На ремонте вуза в Харькове разбазарили 650 тыс. Подозревают директора фирмы
Руководитель фирмы подозревается в присвоении 650 тысяч гривен на ремонте крыши университета в Харькове.
В апреле 2020 года между ООО и одним из харьковских вузов был заключен договор подряда на проведение ремонта крыши вуза, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.
Директор предприятия, по данным следствия, составил и выдал заведомо ложные официальные документы, в результате чего на счет фирмы были перечислены лишние бюджетные средства.
Руководителю ООО сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 18:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель фирмы подозревается в присвоении 650 тысяч гривен на ремонте крыши университета в Харькове.".