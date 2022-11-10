На ремонті вишу в Харкові розбазарили 650 тис. Підозрюють директора фірми
Керівник фірми підозрюється у привласненні 650 тисяч гривень на ремонті даху університету у Харкові.
У квітні 2020 року між ТОВ та одним із харківських вишів було укладено договір підряду на проведення ремонту даху, розповідають у Харківській облпрокуратурі.
Директор підприємства, за даними слідства, склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи, внаслідок чого на рахунок фірми були перераховані зайві бюджетні кошти.
Очільнику ТОВ повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 18:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівник фірми підозрюється у привласненні 650 тисяч гривень на ремонті даху університету у Харкові.".