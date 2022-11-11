Армия РФ в очередной раз обстреляла Волчанск (фото)

11 ноября российские военные обстреляли город Волчанск Харьковской области.

В результате этого были частично повреждены два дома, забор и ворота. Пострадавших — нет, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области