Армия РФ в очередной раз обстреляла Волчанск (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
11 ноября российские военные обстреляли город Волчанск Харьковской области.
В результате этого были частично повреждены два дома, забор и ворота. Пострадавших — нет, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 19:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 ноября российские военные обстреляли город Волчанск Харьковской области.".