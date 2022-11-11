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Армия РФ в очередной раз обстреляла Волчанск (фото)

Происшествия 19:58   11.11.2022
Елена Нагорная
Армия РФ в очередной раз обстреляла Волчанск (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

11 ноября российские военные обстреляли город Волчанск Харьковской области.

В результате этого были частично повреждены два дома, забор и ворота. Пострадавших — нет, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 19:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 ноября российские военные обстреляли город Волчанск Харьковской области.".