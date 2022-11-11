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Армія РФ вчергове обстріляла Вовчанськ (фото)

Події 19:58   11.11.2022
Олена Нагорна
Армія РФ вчергове обстріляла Вовчанськ (фото)

11 листопада російські військові обстріляли місто Вовчанськ Харківської області.

Внаслідок цього було частково пошкоджено два будинки, паркан та ворота. Постраждалих – немає, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 19:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 листопада російські військові обстріляли місто Вовчанськ Харківської області.".