Армія РФ вчергове обстріляла Вовчанськ (фото)

11 листопада російські військові обстріляли місто Вовчанськ Харківської області.

Внаслідок цього було частково пошкоджено два будинки, паркан та ворота. Постраждалих – немає, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області