Армія РФ вчергове обстріляла Вовчанськ (фото)
11 листопада російські військові обстріляли місто Вовчанськ Харківської області.
Внаслідок цього було частково пошкоджено два будинки, паркан та ворота. Постраждалих – немає, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 19:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 листопада російські військові обстріляли місто Вовчанськ Харківської області.".