Харківщина зазнала удару, також обстріляно 6 населених пунктів – Генштаб

Протягом доби обстріли Харківської області армією РФ продовжилися.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00, на Слобожанському напрямку окупанти гатили з артилерії в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча, а на Куп’янському – біля села Берестове.



Також протягом поточної доби противник завдав 3 ракетні та 9 авіаційних ударів по Україні, здійснив понад 10 обстрілів з РСЗВ.

“Ворожих ударів зазнали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Вінницької, Херсонської та Миколаївської областей”, – додали в Генштабі.

Нагадаємо, мешканці Харківщини минулої ночі чули вибухи. Зокрема, така інформація надходила із Чугуївського району, але вибухи були чутні й у деяких районах Харкова. Повідомлень від керівництва міста та області про «прильоти» не було. За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, протягом доби окупанти обстрілювали міста та села Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів з мінометів, реактивної та ствольної артилерії.