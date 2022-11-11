Харьковщина подверглась удару, также обстреляны 6 населенных пунктов — Генштаб

В течение суток обстрелы Харьковской области армией РФ продолжились.

Как сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00, на Слобожанском направлении оккупанты били из артиллерии в районах населенных пунктов Анискино, Бологовка, Ольховатка, Огурцово и Стрелечья, а на Купянском — возле села Берестовое.

Также в течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 9 авиационных ударов по Украине, совершил более 10 обстрелов из РСЗО.

«Вражеским ударам подверглись районы населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Винницкой, Херсонской и Николаевской областей», — добавили в Генштабе.

Напомним, жители Харьковщины минувшей ночью слышали взрывы. В частности, такая информация поступала из Чугуевского района, но взрывы были слышны и в некоторых районах Харькова. Сообщений от руководства города и области о «прилетах» не было. По информации главы ОВА Олега Синегубова, в течение суток оккупанты обстреливали города и села Харьковского, Чугуевского и Купянского районов из минометов, реактивной и ствольной артиллерии.