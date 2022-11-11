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ДТП. На Харьковщине столкнулись два грузовика, один водитель погиб

Происшествия 08:01   11.11.2022
Оксана Горун
ДТП. На Харьковщине столкнулись два грузовика, один водитель погиб

ДТП со смертельным исходом случилось на трассе Чугуев — Меловое вечером 10 ноября, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В 18:48 10 ноября спасатели 50-й Государственной пожарно-спасательной части выехали на ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Чугуев – Меловое. В результате столкновения двух грузовиков водитель одного из них оказался зажат изувеченными конструкциями авто. С помощью специального инструмента спасатели деблокировали пострадавшего, однако вскоре он погиб в карете скорой медицинской помощи», — сообщили подробности в ГСЧС.

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    • Напомним, полиция ищет свидетелей смертельного ДТП, случившегося на Рогани в Харькове. Под колесами машины погибла 26-летняя женщина, водитель с места скрылся.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 08:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП со смертельным исходом случилось на трассе Чугуев — Меловое вечером 10 ноября, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".