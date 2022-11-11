ДТП. На Харківщині зіткнулися дві вантажівки, один водій загинув

ДТП зі смертельним наслідком трапилася на трасі Чугуїв – Мілове ввечері 10 листопада, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“О 18:48 10 листопада рятувальники 50-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автодорозі Чугуєв – Мілове. Внаслідок зіткнення двох вантажівок водій однієї з них виявився затиснутим понівеченими конструкціями авто. За допомогою спеціального інструменту рятувальники деблокували потерпілого, проте незабаром він загинув у кареті швидкої медичної допомоги”, – повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, поліція шукає свідків смертельної ДТП, що сталася на Рогані в Харкові. Під колесами машини загинула 26-річна жінка, водій з місця зник.