ДТП. На Харківщині зіткнулися дві вантажівки, один водій загинув
ДТП зі смертельним наслідком трапилася на трасі Чугуїв – Мілове ввечері 10 листопада, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“О 18:48 10 листопада рятувальники 50-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автодорозі Чугуєв – Мілове. Внаслідок зіткнення двох вантажівок водій однієї з них виявився затиснутим понівеченими конструкціями авто. За допомогою спеціального інструменту рятувальники деблокували потерпілого, проте незабаром він загинув у кареті швидкої медичної допомоги”, – повідомили в ДСНС.
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Нагадаємо, поліція шукає свідків смертельної ДТП, що сталася на Рогані в Харкові. Під колесами машини загинула 26-річна жінка, водій з місця зник.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП зі смертельним наслідком трапилася на трасі Чугуїв – Мілове ввечері 10 листопада, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області".