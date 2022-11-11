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ДТП. На Харківщині зіткнулися дві вантажівки, один водій загинув

Події 08:01   11.11.2022
Оксана Горун
ДТП. На Харківщині зіткнулися дві вантажівки, один водій загинув

ДТП зі смертельним наслідком трапилася на трасі Чугуїв – Мілове ввечері 10 листопада, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“О 18:48 10 листопада рятувальники 50-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автодорозі Чугуєв – Мілове. Внаслідок зіткнення двох вантажівок водій однієї з них виявився затиснутим понівеченими конструкціями авто. За допомогою спеціального інструменту рятувальники деблокували потерпілого, проте незабаром він загинув у кареті швидкої медичної допомоги”, – повідомили в ДСНС.

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    • Нагадаємо, поліція шукає свідків смертельної ДТП, що сталася на Рогані в Харкові. Під колесами машини загинула 26-річна жінка, водій з місця зник.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «ДТП. На Харківщині зіткнулися дві вантажівки, один водій загинув»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 08:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП зі смертельним наслідком трапилася на трасі Чугуїв – Мілове ввечері 10 листопада, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області".