Два харьковских трамвая и троллейбус изменят маршруты в субботу
Фото: Василий Голосный
12 ноября с 9:00 до 15:00 трамваи №27 и 28 изменят путь следования, а троллейбус №34 курсировать не будет.
Это связано с работами АО «Харьковоблэнерго», сообщают в Харьковском горсовете.
В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Академика Павлова, на участке от пер. Салтовского до ул. Героев Труда, ул. Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова до ул. Шевченко, ул. Шевченко, на участке от ул. Героев Труда до ул. Моисеевской, ул. Моисеевской, ул. Веринской и въезду Семиградскому.
Трамваи №27 и 28 будут курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова — пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».
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Также с 9:00 до 15:00 12 ноября будет запрещено движение троллейбуса №34.
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 19:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 ноября с 9:00 до 15:00 трамваи №27 и 28 изменят путь следования, а троллейбус №34 курсировать не будет.".