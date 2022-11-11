Харькову обещают самую масштабную за 30 лет реконструкцию трамвайной системы
Европейский инвестиционный банк, городской совет и КП «Салтовское трамвайное депо» начали сотрудничество по подготовке проекта «Городской электротранспорт Харькова».
В рамках проекта планируется закупка новых трамваев, а также модернизация изношенных и разрушенных войной путей и депо. Подготовительные работы — инвестиционный проект — будет стоить 400 тысяч евро. Эти деньги Харьков получит в качестве гранта от Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи (EPTATF), которым руководит ЕИБ, пишет сайт горсовета.
Отмечается, что когда проект будет готов, ЕИБ рассмотрит возможность инвестирования в работы.
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По словам мэра Игоря Терехова, это будет самая масштабная реконструкция трамвайной системы за последние 30 лет.
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 18:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Европейский инвестиционный банк, городской совет и КП «Салтовское трамвайное депо» начали сотрудничество по подготовке проекта «Городской электротранспорт Харькова».".