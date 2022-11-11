Live
  • Пятница 11.11.2022
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.38
    • 🟢

Харькову обещают самую масштабную за 30 лет реконструкцию трамвайной системы

Общество 18:13   11.11.2022
Елена Нагорная
Харькову обещают самую масштабную за 30 лет реконструкцию трамвайной системы

Европейский инвестиционный банк, городской совет и КП «Салтовское трамвайное депо» начали сотрудничество по подготовке проекта «Городской электротранспорт Харькова».

В рамках проекта планируется закупка новых трамваев, а также модернизация изношенных и разрушенных войной путей и депо. Подготовительные работы — инвестиционный проект — будет стоить 400 тысяч евро. Эти деньги Харьков получит в качестве гранта от Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи (EPTATF), которым руководит ЕИБ, пишет сайт горсовета.

Отмечается, что когда проект будет готов, ЕИБ рассмотрит возможность инвестирования в работы.

Читайте также: В Харькове появились первые чешские трамваи и автобусы (фото)

По словам мэра Игоря Терехова, это будет самая масштабная реконструкция трамвайной системы за последние 30 лет.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

00:12
Жители Харьковщины сообщают о взрывах
21:58
Какие дороги восстанавливают после боевых действий на Харьковщине (фото)
21:23
Из Харькова в Изюм запустили полноценные электрички, а не рельсовые автобусы
20:48
Завтра свет на Харьковщине будут отключать по графику — Укрэнерго
20:35
В пятницу и субботу харьковский троллейбус будет ходить по-другому

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харькову обещают самую масштабную за 30 лет реконструкцию трамвайной системы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 18:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Европейский инвестиционный банк, городской совет и КП «Салтовское трамвайное депо» начали сотрудничество по подготовке проекта «Городской электротранспорт Харькова».".