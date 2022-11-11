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Харкову обіцяють наймасштабнішу за 30 років реконструкцію трамвайної системи

Економіка 18:13   11.11.2022
Олена Нагорна
Харкову обіцяють наймасштабнішу за 30 років реконструкцію трамвайної системи

Європейський інвестиційний банк, міська рада та КП “Салтівське трамвайне депо” розпочали співпрацю з підготовки проєкту “Міський електротранспорт Харкова”.

У межах проєкту планується закупівля нових трамваїв, а також модернізація зношених та зруйнованих війною шляхів та депо. Підготовчі роботи – інвестиційний проєкт – коштуватиме 400 тисяч євро. Ці гроші Харків отримає в якості гранту від Трастового фонду Східного партнерства з технічної допомоги (EPTATF), яким керує ЄІБ, пише сайт міськради.

Наголошується, що коли проєкт буде готовий, ЄІБ розгляне можливість інвестування в роботи.

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За словами мера Ігоря Терехова, це буде наймасштабніша реконструкція трамвайної системи за останні 30 років.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 18:13;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Європейський інвестиційний банк, міська рада та КП “Салтівське трамвайне депо” розпочали співпрацю з підготовки проєкту “Міський електротранспорт Харкова”.".