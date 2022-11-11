Харкову обіцяють наймасштабнішу за 30 років реконструкцію трамвайної системи

Європейський інвестиційний банк, міська рада та КП “Салтівське трамвайне депо” розпочали співпрацю з підготовки проєкту “Міський електротранспорт Харкова”.

У межах проєкту планується закупівля нових трамваїв, а також модернізація зношених та зруйнованих війною шляхів та депо. Підготовчі роботи – інвестиційний проєкт – коштуватиме 400 тисяч євро. Ці гроші Харків отримає в якості гранту від Трастового фонду Східного партнерства з технічної допомоги (EPTATF), яким керує ЄІБ, пише сайт міськради.

Наголошується, що коли проєкт буде готовий, ЄІБ розгляне можливість інвестування в роботи.

За словами мера Ігоря Терехова, це буде наймасштабніша реконструкція трамвайної системи за останні 30 років.