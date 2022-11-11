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Два харківські трамваї і тролейбус змінять маршрути в суботу

Суспільство 19:28   11.11.2022
Олена Нагорна
Два харківські трамваї і тролейбус змінять маршрути в суботу

12 листопада з 9:00 до 15:00 трамваї №27 та 28 змінять маршрут, а тролейбус №34 курсувати не буде.

Це пов’язано із роботами АТ “Харківобленерго”, повідомляють у Харківській міськраді.

У цей час буде заборонено рух трамваїв по вул. Академіка Павлова, на ділянці від пров. Салтівського до вул. Героїв Праці, по вул. Героїв Праці, на ділянці від вул. Академіка Павлова до вул. Шевченка, по вул. Шевченка, на ділянці від вул. Героїв Праці до вул. Мойсеївської, вул. Мойсеївській, вул. Віринській та в’їзду Семиградському.

Трамваї №27 та 28 курсуватимуть так: Новожанове – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – Новожанове.

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Також з 9:00 до 15:00 12 листопада буде заборонено рух тролейбуса №34.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 19:28;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 листопада з 9:00 до 15:00 трамваї №27 та 28 змінять маршрут, а тролейбус №34 курсувати не буде.".