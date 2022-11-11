Харьковщина — среди областей, где в субботу будут отключать свет — Укрэнерго

12 ноября в Украине будут отключать электроэнергию по графику в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

В других областях Украины отключения не прогнозируются, сообщают в Укрэнерго.

«Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев был свет. Пожалуйста, не оставляйте привычку сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления!», — пишут в национальной энергетической компании.

Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. График Харьковоблэнерго, действующий по 13 ноября, — по ссылке. График с 14 по 20 ноября — смотрите здесь.