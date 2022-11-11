Харківщина – серед областей, де в суботу вимикатимуть світло – Укренерго
12 листопада в Україні вимикатимуть електроенергію за графіком у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
В інших областях України відключення не прогнозуються, повідомляють в Укренерго.
“Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання!”, – пише національна енергетична компанія.
Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Графік Харківобленерго, що діє по 13 листопада, – за посиланням . Графік з 14 по 20 листопада – дивіться тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 21:34;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 листопада в Україні вимикатимуть електроенергію за графіком у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.".