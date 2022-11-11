Live
  • Пятница 11.11.2022
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.38
    • 🟢

Российского метанола на 20 млн ввезли на Харьковщину под видом растворителя

Происшествия 19:43   11.11.2022
Елена Нагорная
Российского метанола на 20 млн ввезли на Харьковщину под видом растворителя Фото: Харьковская облпрокуратура

Прокуратура передала в суд дело в отношении должностных лиц Харьковской таможни ГФС, которые обвиняются в служебной халатности на более чем 20 миллионов гривен.

Метанол под видом растворителя для красок и с неправильной классификацией товаров ввозили в зону деятельности Харьковской таможни ГФС в 2018-2019 годах ряд связанные между собой предприятия, зарегистрированные в Луганской области, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Указанные действия осуществлялись без начисления и уплаты пошлины, акцизного налога и полного объема НДС. Но шесть должностных лиц таможни к своей работе отнеслись халатно и не проверили, что никакого растворителя для красок не было, а вместо него — метанол российского производства», — говорится в публикации.


Фото: Харьковская облпрокуратура

Читайте также: В Харьковской области интернет-агитатор поддерживал россиян

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:28
Два харьковских трамвая и троллейбус изменят маршруты в субботу
18:57
Харьковщина подверглась удару, также обстреляны 6 населенных пунктов — Генштаб
18:13
Харькову обещают самую масштабную за 30 лет реконструкцию трамвайной системы
09:37
Появилось видео с площадки хранения снарядов, которыми обстреливали Харьков
00:12
Жители Харьковщины сообщают о взрывах

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Российского метанола на 20 млн ввезли на Харьковщину под видом растворителя»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 19:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в суд дело в отношении должностных лиц Харьковской таможни ГФС, которые обвиняются в служебной халатности на более чем 20 миллионов гривен.".