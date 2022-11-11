Российского метанола на 20 млн ввезли на Харьковщину под видом растворителя

Прокуратура передала в суд дело в отношении должностных лиц Харьковской таможни ГФС, которые обвиняются в служебной халатности на более чем 20 миллионов гривен.

Метанол под видом растворителя для красок и с неправильной классификацией товаров ввозили в зону деятельности Харьковской таможни ГФС в 2018-2019 годах ряд связанные между собой предприятия, зарегистрированные в Луганской области, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Указанные действия осуществлялись без начисления и уплаты пошлины, акцизного налога и полного объема НДС. Но шесть должностных лиц таможни к своей работе отнеслись халатно и не проверили, что никакого растворителя для красок не было, а вместо него — метанол российского производства», — говорится в публикации.



Фото: Харьковская облпрокуратура