Російського метанолу на 20 млн ввезли на Харківщину під виглядом розчинника

Прокуратура передала до суду справу стосовно посадовців Харківської митниці ДФС, яких звинувачують у службовій недбалості на понад 20 мільйонів гривень.

Метанол під виглядом розчинника для фарб та з неправильною класифікацією товарів ввозили до зони діяльності Харківської митниці ДФС у 2018-2019 роках ряд пов’язані між собою підприємства, зареєстровані в Луганській області, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Вказані дії здійснювались без нарахування та сплати мита, акцизного податку та повного обсягу ПДВ. Але шестеро посадовців митниці до своєї роботи поставились халатно та не перевірили, що жодного розчинника для фарб не було, а замість нього — метанол російського виробництва”, – йдеться у публікації.



Фото: Харківська облпрокуратура