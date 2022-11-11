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На Харківщині інтернет-агітатор підтримував росіян

Суспільство 12:40   11.11.2022
Оксана Якушко
На Харківщині інтернет-агітатор підтримував росіян

Мешканець Краснограда створив пропагандистський веб-сайт та підтримував спецоперацію, повідомила прокуратура Харківської області.

У жовтні 42-річний мешканець Краснограда погодився на замовлення росіян створити пропагандистський сайт, встановило слідство.

Інтернет-агітатор розповсюджував на цьому сайті матеріали на підтримку так званої «спеціальної військової операції» та розпалював національну ворожнечу за допомогою антиукраїнського контенту.

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру 42-річному чоловікові за фактом зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Досудове розслідування проводить Управління СБУ у Харківській області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 12:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець Краснограда створив пропагандистський веб-сайт та підтримував спецоперацію, повідомила прокуратура Харківської області.".