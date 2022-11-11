На Харківщині інтернет-агітатор підтримував росіян

Мешканець Краснограда створив пропагандистський веб-сайт та підтримував спецоперацію, повідомила прокуратура Харківської області.

У жовтні 42-річний мешканець Краснограда погодився на замовлення росіян створити пропагандистський сайт, встановило слідство.

Інтернет-агітатор розповсюджував на цьому сайті матеріали на підтримку так званої «спеціальної військової операції» та розпалював національну ворожнечу за допомогою антиукраїнського контенту.

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру 42-річному чоловікові за фактом зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Досудове розслідування проводить Управління СБУ у Харківській області.