На Харківщині інтернет-агітатор підтримував росіян
Мешканець Краснограда створив пропагандистський веб-сайт та підтримував спецоперацію, повідомила прокуратура Харківської області.
У жовтні 42-річний мешканець Краснограда погодився на замовлення росіян створити пропагандистський сайт, встановило слідство.
Інтернет-агітатор розповсюджував на цьому сайті матеріали на підтримку так званої «спеціальної військової операції» та розпалював національну ворожнечу за допомогою антиукраїнського контенту.
Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру 42-річному чоловікові за фактом зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).
Досудове розслідування проводить Управління СБУ у Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 12:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець Краснограда створив пропагандистський веб-сайт та підтримував спецоперацію, повідомила прокуратура Харківської області.".